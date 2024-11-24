الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة: حان وقت إنهاء المغامرة بهذا البلد من أجل أهداف لا تخصه وإيقاف آلة الموت والدمار
أخبار لبنان
2024-11-24 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عودة: حان وقت إنهاء المغامرة بهذا البلد من أجل أهداف لا تخصه وإيقاف آلة الموت والدمار
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، بحضور حشد من المؤمنين.
بعد الإنجيل قال في عظة: "مرت منذ يومين ذكرى الإستقلال حزينة، فارغة من معناها، لأن معظم اللبنانيين يشعرون بأن وطنهم يضيع واستقلالهم يتقهقر. لبنان مكبل، ضائع، بسبب النزاعات والإختلافات والمصالح والتدخلات وعدم تطبيق الدستور وترك سدة الرئاسة خالية من رئيس هو بمثابة البوصلة والربان. قال الرب: "مرتا مرتا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها" (لو 10: 41). النصيب الصالح هو ما يجب طلبه. لذا على اللبنانيين ألا يصرفوا أنظارهم عن الأمر الوحيد الذي يحميهم وهو وجود دولة قوية عادلة، ديمقراطية، دولة الدستور والقوانين، دولة العدالة والمساواة بين المواطنين، واحترام الحقوق والواجبات. دولة يتولى جيشها القيام بواجباته دون أن يشكك به طرف أو ينتقده آخر. ولكي تتحقق هذه الدولة نحن بحاجة إلى رجال دولة يضعون مصلحة البلد فوق كل المصالح. نحن بحاجة إلى يقظة وطنية لنخلص لبنان من الكارثة. إنقاذه وحمايته تبدآن بانتخاب رئيس يحمل صوت لبنان إلى العالم، وينتزع المبادرة من كل دخيل، ويعمل مع حكومته على تصويب الأوضاع وقيادة المفاوضات ورسم خطة الإنقاذ وبناء المؤسسات وجمع اللبنانيين تحت كنف الدولة التي وحدها تحمي أبناءها وتذود عنهم. لقد حان الوقت لوقف المقامرة بحياة اللبنانيين ومصير أبنائهم."
واضاف: "حان وقت إنهاء المغامرة بهذا البلد من أجل أهداف لا تخصه، وإيقاف آلة الموت والدمار. حان وقت القرار الشجاع يتخذه الأمناء لهذا البلد ويعملون على استرجاع الدور كي نستحق استقلالا نحتفل به مرفوعي الرأس، مرتاحي الضمير. فلنتكل على الله الذي لا يخذل محبيه، وعلى ذوي الضمائر الحية والإرادة السليمة".
أخبار لبنان
إنهاء
المغامرة
البلد
أهداف
وإيقاف
الموت
والدمار
التالي
ميقاتي: استهداف مركز للجيش في الجنوب يمثّل رسالة دموية مباشرة برفض التوصل إلى وقف إطلاق النار
الراعي: من يفاوض وقف النار وباسم من ولصالح من؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-13
بلينكن: إسرائيل حقّقت وفق معاييرها الأهداف التي وضعتها في غزة فهذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب
أخبار دولية
2024-11-13
بلينكن: إسرائيل حقّقت وفق معاييرها الأهداف التي وضعتها في غزة فهذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب
0
آخر الأخبار
2024-11-13
بلينكن: إسرائيل حققت الأهداف التي وضعتها لنفسها في غزة وهذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب
آخر الأخبار
2024-11-13
بلينكن: إسرائيل حققت الأهداف التي وضعتها لنفسها في غزة وهذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب
0
آخر الأخبار
2024-10-22
نتنياهو: مقتل السنوار قد يكون له تأثير إيجابي على عودة الرهائن الإسرائيليين وتحقيق كل أهداف الحرب وخطط اليوم التالي لها
آخر الأخبار
2024-10-22
نتنياهو: مقتل السنوار قد يكون له تأثير إيجابي على عودة الرهائن الإسرائيليين وتحقيق كل أهداف الحرب وخطط اليوم التالي لها
0
آخر الأخبار
2024-10-22
الحاج حسن خلال جولة لنواب حزب الله في موقع مجزرة الجناح: سنثبت ونصمد أكثر في الميدان ولن نسمح للعدو بهذا القتل الاجرامي وبأن يحقق أهدافه
آخر الأخبار
2024-10-22
الحاج حسن خلال جولة لنواب حزب الله في موقع مجزرة الجناح: سنثبت ونصمد أكثر في الميدان ولن نسمح للعدو بهذا القتل الاجرامي وبأن يحقق أهدافه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:58
الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم السبت: 3754 شهيدا و15626 جريحا
أخبار لبنان
10:58
الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم السبت: 3754 شهيدا و15626 جريحا
0
خبر عاجل
10:48
حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا
خبر عاجل
10:48
حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا
0
أخبار لبنان
10:34
بوريل زار قائد الجيش... و40 مليون يورو لمصلحة المؤسّسة العسكرية
أخبار لبنان
10:34
بوريل زار قائد الجيش... و40 مليون يورو لمصلحة المؤسّسة العسكرية
0
أخبار لبنان
09:44
لحظة استهداف مبنى في الكفاءات (فيديو)
أخبار لبنان
09:44
لحظة استهداف مبنى في الكفاءات (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-21
الجيش الاسرائيلي: القضاء على 9 مسلحين وتدمير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين في جنين
أخبار دولية
2024-11-21
الجيش الاسرائيلي: القضاء على 9 مسلحين وتدمير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين في جنين
0
أخبار لبنان
05:51
بوريل: مستعدون لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو
أخبار لبنان
05:51
بوريل: مستعدون لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو
0
آخر الأخبار
00:35
الوكالة الوطنية: غارات صباحًا على بلدتي شقراء وبرعشيت وتدمير عدد من المباني والشقق السكنية
آخر الأخبار
00:35
الوكالة الوطنية: غارات صباحًا على بلدتي شقراء وبرعشيت وتدمير عدد من المباني والشقق السكنية
0
أخبار لبنان
06:05
عودة: حان وقت إنهاء المغامرة بهذا البلد من أجل أهداف لا تخصه وإيقاف آلة الموت والدمار
أخبار لبنان
06:05
عودة: حان وقت إنهاء المغامرة بهذا البلد من أجل أهداف لا تخصه وإيقاف آلة الموت والدمار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:31
تواصل شن الضربات على بلدة مشغرة ويحمر
تقارير نشرة الاخبار
08:31
تواصل شن الضربات على بلدة مشغرة ويحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في النبطية… هدوء حذر
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في النبطية… هدوء حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
غارات إسرائيلية تزامنت مع قصف مدفعيّ امتدّ من الناقورة حتى سهل رأس العين
تقارير نشرة الاخبار
08:28
غارات إسرائيلية تزامنت مع قصف مدفعيّ امتدّ من الناقورة حتى سهل رأس العين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:46
منظمة اطباء بلا حدود أمّنت حاجات أساسية للنازحين في مختلف انحاء البلاد
تقارير نشرة الاخبار
06:46
منظمة اطباء بلا حدود أمّنت حاجات أساسية للنازحين في مختلف انحاء البلاد
0
أخبار لبنان
06:43
باسيل: وجّهنا كتابًا خطيًا طالبنا فيه بقرار أمميّ لوقف إطلاق النار
أخبار لبنان
06:43
باسيل: وجّهنا كتابًا خطيًا طالبنا فيه بقرار أمميّ لوقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
06:33
مقتل شخص أطلق النار في محيط السفارة الإسرائيلية في الأردن… إليكم المعطيات
أخبار دولية
06:33
مقتل شخص أطلق النار في محيط السفارة الإسرائيلية في الأردن… إليكم المعطيات
0
أخبار لبنان
06:00
الراعي: من يفاوض وقف النار وباسم من ولصالح من؟
أخبار لبنان
06:00
الراعي: من يفاوض وقف النار وباسم من ولصالح من؟
0
أخبار لبنان
05:51
بوريل: مستعدون لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو
أخبار لبنان
05:51
بوريل: مستعدون لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو
0
أخبار لبنان
05:29
كرامي للـLBCI: العدوان يستهدف لبنان كلّه واستخلصنا حرص المملكة
أخبار لبنان
05:29
كرامي للـLBCI: العدوان يستهدف لبنان كلّه واستخلصنا حرص المملكة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:09
أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا
أخبار لبنان
00:09
أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا
2
خبر عاجل
09:56
مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق
خبر عاجل
09:56
مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق
3
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
4
خبر عاجل
10:48
حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا
خبر عاجل
10:48
حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا
5
خبر عاجل
08:47
غانتس: الحكومة اللبنانية تطلق يد حزب الله وحان الوقت للعمل بقوة ضد أصولها
خبر عاجل
08:47
غانتس: الحكومة اللبنانية تطلق يد حزب الله وحان الوقت للعمل بقوة ضد أصولها
6
منوعات
13:35
"الـLBCI حضنتني"... هدى شديد تصارع السرطان بقوة وشجاعة: أنا وضعي متل وضع لبنان
منوعات
13:35
"الـLBCI حضنتني"... هدى شديد تصارع السرطان بقوة وشجاعة: أنا وضعي متل وضع لبنان
7
خبر عاجل
13:07
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
13:07
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
8
خبر عاجل
05:21
الجيش اللبنانيّ: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة في استهداف إسرائيلي لمركز في العامرية على طريق القليلة- صور وتعرُّض المركز لأضرار جسيمة
خبر عاجل
05:21
الجيش اللبنانيّ: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة في استهداف إسرائيلي لمركز في العامرية على طريق القليلة- صور وتعرُّض المركز لأضرار جسيمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More