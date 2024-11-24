وزارة الأشغال: ورشنا تعمل على تنظيف المجاري على الأوتوسترادات بشكل مستمر وعلى مدار ٢٤ ساعة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، أن ورش متعهديها تعمل على تعزيل وتنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر وعلى مدار ٢٤ ساعة، وطلبت من سالكي الطرقات عدم رمي النفايات والالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي.