بوريل زار قائد الجيش... و40 مليون يورو لمصلحة المؤسّسة العسكرية

بوريل يؤكد مواصلة الاتحاد الأوروبي بدعم الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الذي قدّم التعازي بشهداء الجيش.



وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطوّرات عند الحدود الجنوبية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.



وأكّد بوريل مواصلة الاتحاد الأوروبي بدعم الجيش، عبر تقديم 40 مليون يورو لمصلحة المؤسّسة العسكرية.