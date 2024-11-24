الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم السبت: 3754 شهيدا و15626 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن الغارات الإسرائيلية ليوم أمس السبت 23 تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 84 شهيدا و213 جريحا.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3754 شهيدا و15626 جريحا.