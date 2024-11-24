الجيش الاسرائيلي: غاراتنا استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله

أعلن الجيش الاسرائيلي انه شن غارات استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.



وقال "شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات في وقت سابق اليوم على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله تم اخفائها داخل مباني مدنية. من داخل هذه المجمعات يدير حزب الله القتال ويوجه الاعمال لاستهداف مواطني إسرائيل. "



واضاف "جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت بشكل متعمد من قبل حزب الله في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله بسكان لبنان دروعًا بشرية. قبل الغارات اتخذت خطوات عديدة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع معلومات استخبارية مسبقة واستخدام الاستطلاع الجوي وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان من المنطقة."