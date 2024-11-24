الجيش الاسرائيلي: غاراتنا استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله

#عاجل جيش الدفاع شن ك غارات استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات في وقت سابق اليوم على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله تم اخفائها داخل… pic.twitter.com/HbFsoMXQqH
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024
#عاجل جيش الدفاع شن ك غارات استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات في وقت سابق اليوم على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله تم اخفائها داخل… pic.twitter.com/HbFsoMXQqH