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بيان للنواب التغييريين حول قرار الجنائية الدولية: خطوة جدية نحو مواجهة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق الأبرياء

أخبار لبنان
2024-11-24 | 11:51
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بيان للنواب التغييريين حول قرار الجنائية الدولية: خطوة جدية نحو مواجهة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق الأبرياء
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بيان للنواب التغييريين حول قرار الجنائية الدولية: خطوة جدية نحو مواجهة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق الأبرياء

أصدر النواب التغييريون نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، فراس حمدان وياسين ياسين بيانا حول قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رأوا أنه يشكل "لحظة حاسمة في مسار العدالة الدولية".

وقال البيان: "يمثل هذا القرار، الذي يتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة، خطوةً جدية نحو مواجهة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق الأبرياء".

ودان البيان "بشدة كلّ الجرائم المروعة المرتكبة مِن هذين المجرمين الدوليين نتنياهو وغالانت التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين، والتي تمتد بوحشيتها إلى العدوان الغاشم على لبنان وشعبه. مع التشديد على أنّ هذه الأعمال ليست فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بل تعبر عن سياسة ممنهجة للإبادة والتدمير".

ودعا البيان "جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بل والمجتمع الدولي ككل، إلى التحرك الفوري لاعتقال هؤلاء المجرمين في أي مكان تطأه أقدامهم"، مشيرا الى أن "الإفلات من العقاب يجب ألا يكون خيارا، والمحاسبة هي السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم".

وشدد على أن "العدالة، عندما تُطبق على الأرض، تكون الطريق إلى السلام الحقيقي. فلا يمكن للعالم أن ينتظر العدالة السماوية بينما تستمر المعاناة على الأرض. العدالة الأرضية الناجزة هي السبيل لجعل هذا العالم مكانا أكثر أمانا للجميع".

وطالب البيان "بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا. فشعبنا يعاني تحت وابل القصف والاعتداءات، ووقف هذه الحرب ليس فقط ضرورة إنسانية، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية على كل من يؤمن بالسلم والأمن".

أخبار لبنان

النواب التغييريون

الجنائية الدولية

العدوان الإسرائيلي

لبنان

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