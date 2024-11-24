الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عائلة الرئيس رينيه معوض أحيت الذكرى 35 لاستشهاده ورفاقه بقداس عائلي في كنيسة سيدة زغرتا
أخبار لبنان
2024-11-24 | 12:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
عائلة الرئيس رينيه معوض أحيت الذكرى 35 لاستشهاده ورفاقه بقداس عائلي في كنيسة سيدة زغرتا
0
min
عائلة الرئيس رينيه معوض أحيت الذكرى 35 لاستشهاده ورفاقه بقداس عائلي في كنيسة سيدة زغرتا
أحيت عائلة الرئيس الشهيد رينه معوض وعائلات رفاقه الشهداء الذكرى 35 لاستشهادهم بقداس عائلي مصغّر أقيم في كنيسة سيدة زغرتا وحضره رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض وعقيلته ماريال، عضو كتلة "تجدد" النائب أشرف ريفي، النائب السابق جواد بولس وعقيلته رندا، رئيس بلدية إهدن - زغرتا بولس معوض، إضافة الى عائلات الشهداء وكوادر "حركة الاستقلال" وفاعليات وحشد من محبي الرئيس الشهيد معوض.
وترأس القداس الخورأسقف اسطفان فرنجية الذي ألقى كلمة أكد فيها أنه "أمام هَول ما يَحصل علينا أن نسمع كلبنانيين صوت الرئيس الشهيد رينه معوّض، يدعونا إلى الوحدة وبناء المؤسسات التي تعمل من أجل خدمة الوطن كلّ الوطن". وقال: "علينا أن نكون جاهزين مُتسلّحين بالحكمة والهدوء والصبر وطول الأناة، الذين عُرِفَ بِهم الرّئيس الشهيد، فأصبح بجهوزيته علامة لقاء لجميع اللبنانيين. فبإستشهاده أكّد صحة ما آمن به وعاشه طوال أيام حياته".
وبعد القداس، توجه النائب معوض وعقيلته إلى المدفن حيث أقيمت صلاة وضع البخور، ومن ثمّ تقبّلا التعازي في المنزل العائلي.
أخبار لبنان
رينيه معوض
ذكرى
استشهاد
قداس عائلي
التالي
رياح شمالية قارسة البرودة لغاية الثلاثاء
مصدر لبنانيّ لـ “الأنباء الكويتية”: العدوان الإسرائيليّ على البسطا بين تصعيد جديد وتمهيد لهدنة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-21
أمين الجميل في ذكرى استشهاد الوزير بيار الجميل: اتضح ان اغتيال القادة ما هو الا لاحداث الفراغ والامساك بالمؤسسات لاغراض باتت واضحة
آخر الأخبار
2024-11-21
أمين الجميل في ذكرى استشهاد الوزير بيار الجميل: اتضح ان اغتيال القادة ما هو الا لاحداث الفراغ والامساك بالمؤسسات لاغراض باتت واضحة
0
آخر الأخبار
2024-10-12
النائب جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين: لأنّ الاستشهاد دفاعًا عن الوطن لا يتجزأ عن السيادة نوجّه تحية لشهدائنا وشهداء المقاومة على الجبهات
آخر الأخبار
2024-10-12
النائب جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين: لأنّ الاستشهاد دفاعًا عن الوطن لا يتجزأ عن السيادة نوجّه تحية لشهدائنا وشهداء المقاومة على الجبهات
0
آخر الأخبار
2024-09-14
النائب نديم الجميل في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: هذا البلد لنا ونريده أن يشبهنا ولا احد قادر على تغيير لونه او هويته ولن يستطعوا ان يحولوه الى ولاية ايرانية
آخر الأخبار
2024-09-14
النائب نديم الجميل في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: هذا البلد لنا ونريده أن يشبهنا ولا احد قادر على تغيير لونه او هويته ولن يستطعوا ان يحولوه الى ولاية ايرانية
0
أمن وقضاء
07:26
الجيش: استشهاد عسكري واصابة 18 في استهداف مركزنا في العامرية
أمن وقضاء
07:26
الجيش: استشهاد عسكري واصابة 18 في استهداف مركزنا في العامرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
14:53
طرابلسي للـLBCI: لدينا ملء الثقة بأن بري يفاوض حفاظا على سيادة لبنان عن كل شبر
أخبار لبنان
14:53
طرابلسي للـLBCI: لدينا ملء الثقة بأن بري يفاوض حفاظا على سيادة لبنان عن كل شبر
0
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-23
مصدر أمني لبناني لـ"الجزيرة": لا صحة لوجود قيادي من حزب الله بمبنى استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة البسطا ببيروت
آخر الأخبار
2024-11-23
مصدر أمني لبناني لـ"الجزيرة": لا صحة لوجود قيادي من حزب الله بمبنى استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة البسطا ببيروت
0
خبر عاجل
2024-11-21
تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش
خبر عاجل
2024-11-21
تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش
0
أخبار لبنان
04:42
استهداف مركز للجيش في العامرية… هذا ما في التفاصيل
أخبار لبنان
04:42
استهداف مركز للجيش في العامرية… هذا ما في التفاصيل
0
أمن وقضاء
04:05
العثور على جثة عنصر من شرطة بلدية البداوي
أمن وقضاء
04:05
العثور على جثة عنصر من شرطة بلدية البداوي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان أمام فرصة التأهل المبكر إلى كأس آسيا ٢٠٢٥ لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان أمام فرصة التأهل المبكر إلى كأس آسيا ٢٠٢٥ لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات
0
أخبار لبنان
13:25
محمود قماطي جدد تطبيق حزب الله معادلة بيروت مقابل تل أبيب
أخبار لبنان
13:25
محمود قماطي جدد تطبيق حزب الله معادلة بيروت مقابل تل أبيب
0
أخبار لبنان
13:16
استمرار التوغل الاسرائيلي..واشتداد وتيرة المعارك
أخبار لبنان
13:16
استمرار التوغل الاسرائيلي..واشتداد وتيرة المعارك
0
أخبار لبنان
13:13
ما يعيق التوصل الى تسوية مع لبنان..رفض اسرائيل لوجود فرنسا في لجنة مراقبة
أخبار لبنان
13:13
ما يعيق التوصل الى تسوية مع لبنان..رفض اسرائيل لوجود فرنسا في لجنة مراقبة
0
أخبار دولية
13:10
قصف حزب الله وخرق مسيراته للداخل الاسرائيلي طغيًا على مقتل الحاخام الاسرائيلي في الامارات
أخبار دولية
13:10
قصف حزب الله وخرق مسيراته للداخل الاسرائيلي طغيًا على مقتل الحاخام الاسرائيلي في الامارات
0
أخبار لبنان
13:00
اليكم تداعيات استهداف حزب الله الميدانية والسياسية ..
أخبار لبنان
13:00
اليكم تداعيات استهداف حزب الله الميدانية والسياسية ..
0
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-11-2024
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-11-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
2
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
3
خبر عاجل
09:56
مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق
خبر عاجل
09:56
مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق
4
أخبار لبنان
00:09
أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا
أخبار لبنان
00:09
أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا
5
خبر عاجل
10:48
حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا
خبر عاجل
10:48
حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا
6
خبر عاجل
14:43
هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"
خبر عاجل
14:43
هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"
7
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
8
أخبار لبنان
13:12
أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث
أخبار لبنان
13:12
أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More