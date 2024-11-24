عائلة الرئيس رينيه معوض أحيت الذكرى 35 لاستشهاده ورفاقه بقداس عائلي في كنيسة سيدة زغرتا

أحيت عائلة الرئيس الشهيد رينه معوض وعائلات رفاقه الشهداء الذكرى 35 لاستشهادهم بقداس عائلي مصغّر أقيم في كنيسة سيدة زغرتا وحضره رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض وعقيلته ماريال، عضو كتلة "تجدد" النائب أشرف ريفي، النائب السابق جواد بولس وعقيلته رندا، رئيس بلدية إهدن - زغرتا بولس معوض، إضافة الى عائلات الشهداء وكوادر "حركة الاستقلال" وفاعليات وحشد من محبي الرئيس الشهيد معوض.



وترأس القداس الخورأسقف اسطفان فرنجية الذي ألقى كلمة أكد فيها أنه "أمام هَول ما يَحصل علينا أن نسمع كلبنانيين صوت الرئيس الشهيد رينه معوّض، يدعونا إلى الوحدة وبناء المؤسسات التي تعمل من أجل خدمة الوطن كلّ الوطن". وقال: "علينا أن نكون جاهزين مُتسلّحين بالحكمة والهدوء والصبر وطول الأناة، الذين عُرِفَ بِهم الرّئيس الشهيد، فأصبح بجهوزيته علامة لقاء لجميع اللبنانيين. فبإستشهاده أكّد صحة ما آمن به وعاشه طوال أيام حياته".



وبعد القداس، توجه النائب معوض وعقيلته إلى المدفن حيث أقيمت صلاة وضع البخور، ومن ثمّ تقبّلا التعازي في المنزل العائلي.