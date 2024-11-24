مقدّمة النشرة المسائيّة 24-11-2024

إنه أسبوع الوداع بامتياز : مطلعَ الأسبوع ودَّعنا الموفد الأميركي آموس هوكستين الذي كان في لبنان في زيارة اخيرة. وآخرَ الأسبوع ودَّعنا مفوض السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، الذي اختار أن يختم تفويضه ومهمته هنا في لبنان، بسبب ما يحصل في الشرق الأوسط، وبشكل خاص هنا في بيروت .

الجامع المشترك بين الوداعين أن بوريل لم يحقق شيئًا، وأن هوكستين ودَّع وغادر من دون أن يحقق ما كان يتمناه، وهو " ترسيم " اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل".. فالتعقيدات أكبر من أن تُحل بلقاء في السفارة الأميركية في عوكر بين هوكستين ومستشار الرئيس بري علي حمدان ، لأن قرار القبول والرفض أكبرُ من أن يحسمه هكذا اجتماع ، لأن الملحقات التي تطالب بها إسرائيل أكثر تعقيداً .

مصادر دقيقة متابعة لملف التفاوض كشفت للـLBCI أن اسرائيل ابلغت إلى هوكستين بعد وصوله الى واشنطن، اعتراضها على وجود فرنسا في اللجنة المراقبة لتطبيق اتفاق وقف التار مع لبنان، بحجة دعمها قرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ، ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي، وليست هناك اي عقبات اخرى امام اعلان الاتفاق . في هذا السياق،كيف سترد إسرائيل على الجنائية... ؟ الدولة العبرية قد تستفيد من هذا التطور: مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، رأى أن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية، من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل وتمنحَ مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.وقال لرويترز "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله ، فمن الأفضل أن نتحرك بكل قوتنا".

وما قفز إلى دائرة الاهتمام، قضية الحاخام الإسرائيلي (تسفي كوغان)، وهو احد أبرز الشخصيات اليهودية في الإمارات، الذي تعرض لعملية اختطاف غامضة الخميس الفائت في الإمارات، وعثر عليه مقتولا صباح اليوم الاحد، بعد أيام من الغموض والتحقيقات الكثيفة . وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم من جنسية أوزبكية، فروا لاحقا إلى تركيا، مع وجود أدلة على تورط إيران في توجيه العملية.