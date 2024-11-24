أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث

#عاجل 1/3 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الغبيري

🔸برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/LkMIc8XZ8K — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024

#عاجل 2/3 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/FYv6nBTRUc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024

#عاجل 3/3 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الحدث

🔸حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/AVZ1EJn8Cu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024

أرسل المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي سلسلة تحذيرات الى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:الغبيري، برج البراجنة، حارة حريك والحدث.وقال "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب".واضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".