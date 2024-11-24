طرابلسي للـLBCI: لدينا ملء الثقة بأن بري يفاوض حفاظا على سيادة لبنان عن كل شبر

أكد النائب إدكار طرابلسي ألا مشكلة لديه بأن يفاوض رئيس مجلس النواب نبيه بري على وقف اطلاق النار، معتبرا أنه "بالوقت الذي لا يوجد فيه رئيس للجمهورية هناك شخص يجب أن يفاوض".



وقال في حديث للـLBCI: "لدينا ملء الثقة بأن الرئيس نبيه بري يفاوض حفاظا على سيادة لبنان عن كل شبر كل نقطة مياه".



من جهة أخرى، قال: "نحن في الوقت الحالي لا نفاوض على أسماء ولكننا متفقون جميعا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يستطيع أن يكون رجل المرحلة".