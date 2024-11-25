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أكسيوس: إسرائيل تتّجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
2024-11-25 | 00:57
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أكسيوس: إسرائيل تتّجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان
تتّجه إسرائيل صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مع "حزب الله"، وفق الصحافيّ باراك رافيد في موقع أكسيوس الإخباريّ.
وذكر تقرير منفصل من هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) نقلًا عن مسؤول إسرائيليّ أنّه لم يتم إعطاء أي ضوء أخضر لإبرام اتفاق في لبنان.
وقال إنّ ثمة قضايا لا تزال في حاجة إلى حل.
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