الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوحبيب في منتدى حوارات روما المتوسطية: لوقف إطلاق نار فوريّ

أخبار لبنان
2024-11-25 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوحبيب في منتدى حوارات روما المتوسطية: لوقف إطلاق نار فوريّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بوحبيب في منتدى حوارات روما المتوسطية: لوقف إطلاق نار فوريّ

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب أن لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 1701، قائلا: "هذا يعني حرفياً، وأنا أقتبس: "لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية".

ولفت بو حبيب الى أن "تحقيق هذا الهدف شرطين ضروريين: وقف فوري لإطلاق النار و انتشار قوات مسلحة لبنانية إضافية جنوب نهر الليطاني. وبمجرد تحقيق ما سبق وبالتعاون مع قوات اليونيفيل، سيكون لبنان قادراً على بسط سلطته على أراضيه".

وقال: "هدفنا الأساسي تمكين السلطة الوطنية الشرعية، باعتبارها الضامن للأمن والسلام. وفي هذا السياق، فإن التنفيذ المتوازي والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 هو بوابة الاستقرار".

وجدد بو حبيب التزام لبنان بالسلام والأمن في منطقتنا، وندعو إلى العودة الآمنة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم. ومع ذلك، فإن الأمن والسلام الدائمين والمستدامين على الحدود اللبنانية -الإسرائيلية يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وإلا فإن الاحتلال المستمر سيولد مقاومة وصراعات محتملة في المستقبل".

وقال: "إن الدعم الأوروبي الفعال أمر ضروري ويمثل مصلحة مشتركة. ويرى لبنان أن جهود قوات حفظ السلام (اليونيفيل) العاملة في جنوبه ضرورية وحيوية لإحلال السلام. اللبنانيون ممتنون لأن 17 دولة أوروبية تشكل جزءا لا يتجزأ وأساسيا في اليونيفيل. وفي هذا الصدد، يدين لبنان بشدة أي هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ويدعو جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن القوات ومقراتها".

وأشار بو حبيب الى أن لبنان يدين الهجمات الأخيرة على الكتيبة الإيطالية، ويأسف لمثل هذه الأعمال العدائية غير المبررة، لافتا الى ان "اليونيفيل هي جسر التعاون بين لبنان والشرعية الدولية". 

وشدد على "ان الدول الصغيرة، مثل لبنان، تحتمي تحت مظلة الأمم المتحدة ومؤسساتها لحماية نفسها من الأطماع والاعتداءات الخارجية. إن الاعتداءات والقتل والدمار والتهجير لنحو مليون ونصف المليون لبناني تجعلنا أكثر إصرارا على طلب دعم المجتمع الدولي للتغلب على التحديات التي نواجهها. إن المساعدة التي يقدمها أصدقاء لبنان أساسية لتحقيق التعافي والانتعاش. كما يتطلع اللبنانيون إلى دولة قوية تدافع عن حقوقهم وسيادتهم وسلامة أراضيهم". 

ودعا أوروبا إلى تعزيز شراكتنا التاريخية، مشيرا الى أن "أوروبا أصدقاء على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك لبنان وأننا نتطلع إلى العمل مع الشركاء الأوروبيين لبناء حوض البحر الأبيض المتوسط القائم على السلام والعدالة والرخاء".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

منتدى

حوارات

المتوسطية:

إطلاق

فوريّ

LBCI التالي
إسرائيل: استهدفنا مركز قيادة لـ"حزب الله" في غارة السبت على منطقة البسطة في بيروت
ادرعي: استهدفنا مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-24

بوريل: لوقف إطلاق نار فوريّ وتطبيق قرار ١٧٠١ فورًا من الفرقاء جميعهم وفي الوقت نفسه وأشيد بالجهود التي تقوم بها كلّ من أميركا وفرنسا

LBCI
أخبار لبنان
00:57

أكسيوس: إسرائيل تتّجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:11

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: توجه إسرائيل هو التحرك صوب اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-24

باسيل: وجّهنا كتابًا خطيًا طالبنا فيه بقرار أمميّ لوقف إطلاق النار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:26

تحذير من أدرعي الى سكان صور

LBCI
أخبار دولية
07:25

CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد

LBCI
أخبار لبنان
07:18

أدرعي إلى سكان النبطية: لإخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها

LBCI
أخبار لبنان
07:14

حصيلة الغارات الثلاثة على صور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-03

مقتل مستشار عسكري بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية إسرائيلية في سوريا

LBCI
فنّ
04:39

نغم أبو شديد تعليقًا على صورة أحد المباني المدمرة: لا... هذه ليست منحوتة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-21

الجميل: الساحة ليست سائبة ومهما اشتدت العاصفة نحن على خطى بيار مستمرون

LBCI
أمن وقضاء
2024-11-16

لائحة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة في مختلف المحافظات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:28

هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:04

في قضاء صور... اعتداءات إسرائيلية مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:01

المشهد من مشارف الضاحية...

LBCI
حال الطقس
01:08

منخفض جويّ على لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

"تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار"... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

الإجتماع الإسرائيلي ناقش 3 نقاط أساسية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان أمام فرصة التأهل المبكر إلى كأس آسيا ٢٠٢٥ لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:20

أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
14:45

الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق

LBCI
خبر عاجل
09:56

مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق

LBCI
خبر عاجل
14:43

هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"

LBCI
خبر عاجل
10:48

حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا

LBCI
أخبار لبنان
07:51

أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
16:20

أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل

LBCI
خبر عاجل
02:33

تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More