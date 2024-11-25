إسرائيل: استهدفنا مركز قيادة لـ"حزب الله" في غارة السبت على منطقة البسطة في بيروت

أعلنت إسرائيل لوكالة فرانس برس أنّ الغارة، التي شنّتها طائراتها على منطقة البسطة في وسط بيروت السبت، استهدفت مركز قيادة تابعًا لـ"حزب الله".



وردّ الجيش على استفسارات وكالة فرانس برس في بيان مقتضب جاء فيه: "قصف الجيش الإسرائيليّ مركز قيادة لـ"حزب الله".



وأسفرت تلك الغارة العنيفة عن مقتل 29 شخصًا على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.



وكان مصدر أمني لبنانيّ أفاد وكالة فرانس برس بأنّ "قياديًا كبيرًا" في حزب الله استهدف في الغارة الإسرائيلية، في حين نفى نائب عن الحزب أن تكون أيّ "شخصية" من التنظيم موجودة في المكان عند وقوع الغارة.



وقال المصدر: "الضربة الإسرائيلية في البسطة كانت تستهدف شخصية قيادية في حزب الله"، من دون أن يؤكد إن كان المستهدف قتل أم لا.



ونفى النائب عن حزب الله أمين شري من جهته أن تكون الغارة في منطقة البسطة قد استهدفت قياديا في حزب الله.