بو صعب: هناك تفاؤل بشأن وقف اطلاق النار .. ولم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابيّ ان "هناك تفاؤل وأمل بشأن وقف اطلاق النار ولكن لا يمكن الجزم مع شخصية كنتنياهو والميدان وحده قد يدفعه الى تغيير موقفه".



وقال "العدو الإسرائيلي يصعّد في كل مرة يشعر بها أنه قريب من إتفاق ولكن ذلك لا يجعل الرئيس بري يتراجع عن موقف متعلق بالسيادة ولبنان وبالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه ونحن اقتربنا من ساعة حسم وقف إطلاق النار".



واضاف " الجلسة التشريعية ستعقد الخميس المقبل وقررّنا حصر جدول الأعمال في مواد قليلة جدًّا نظرًا للوضع القائم، وهناك اقتراح مقدم لاستمرار عمل مجلس القضاء الأعلى وفي ما خص ملف قادة الاجهزة الامنية هناك أكثر من اقتراح وسيتم درس الاقتراحات للوصول الى صيغة واحدة".



وتابع "لم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان والـ1701 لا يعطيها هذا الحق، ونحن نصرّ على موقفنا بشأن بقاء فرنسا في اللجنة".