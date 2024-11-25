أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حدث بيروت

🔸حارة حريك

🔸الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/Ouv5chZfpm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:حدث بيروتحارة حريكالغبيريوكتب عبر اكس:"أنتم موجودون لقرب منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله" حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيليّ على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."