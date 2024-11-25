أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸حدث بيروت
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/Ouv5chZfpm
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸حدث بيروت
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/Ouv5chZfpm