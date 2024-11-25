الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي عقد اجتماعات وزارية ولقاءات محورها تربوي سياسي انمائي وامني

أخبار لبنان
2024-11-25 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي عقد اجتماعات وزارية ولقاءات محورها تربوي سياسي انمائي وامني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي عقد اجتماعات وزارية ولقاءات محورها تربوي سياسي انمائي وامني

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير التربية التعليم العالي القاضي عباس الحلبي في وضع المدارس في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي.
وقال الحلبي، بعد اللقاء :"نحن نضطر  كل يوم لمواجهة ظروف أمنية  وان نقرر وقف التدريس الحضوري، إطلاق التدريس الحضوري، او التعلم من بعد مع كل ما بترتب عن ذلك من مشاكل تتصل بسير العملية التربوية والاضطراب الذي يصيب هذه العملية. 
بحثنا كل هذه القضايا ولمست من الرئيس الارادة والتصميم على متابعة كل شؤون التربية ولاسيما وأن مجلس الوزراء سيتطرق في الأسبوع المقبل إلى ملف التربية وما يمكن ان يخصص من سلف خزينة لدعم هذه السنة الدراسية".

وقال" من المفروض ان يكون التدريس عاديا غدا، وآمل دائما من مديري المدارس  الاخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالمدارس، كي لا يخاطروا بالطلاب وبأفراد الهيئة التعليمية وبالاهالي الذين يقومون بايصال اولادهم الى المدرسة، لذلك يجب المواءمة بين الوضع الأمني وسير العملية التعليمية حتى لا يتعرض اي تلميذ لأي من المخاطر".


واجتمع رئيس الحكومة  مع وزيري الصناعة جورج بوشيكيان والشباب والرياضة جورج كلاس. وتم عرض الاوضاع السياسية وشؤون الوزارتين.

بوشيكيان
وأعلن الوزير بوشيكيان بعد اللقاء: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء زيارتي إلى قطر والاتصالات التي قمت بها، لاسيما الامر الايجابي المتمثل بوقوف دولة قطر دائما إلى جانب لبنان.  وأكدنا  موقف الحكومة بتنفيذ القرار1701 كاملا بكل بنوده ومن دون أي تفسيرات، وهذا هو موقف الحكومة ورئيسها،  ونحن ندعم موقف رئيس الحكومة في هذا المجال".

كلاس
اما الوزير كلاس فقال:"إن الاجتماع مع الرئيس ميقاتي هو لأخذ توجيهاته في موضوع إدارة حالات الاستضافة التي تتم في مركزي المدينة الرياضية وفي المسبح الأولمبي في النقاش. ولقد أخذنا التوجيهات الأساسية من دولة الرئيس وتتمثل بالمحافظة على كرامة النازح والعائلات النازحة، وأن شاء الله تظل هذه الأمور ضمن الأصول بما يتوافق وتوجيهات الحكومة والسياسة العامة التي تقوم بها" هيئة الطوارىء والكوارث".

لقاءات
واستقبل رئيس الحكومة النائب وائل ابو فاعور وعرض معه التطورات الراهنة .

كما استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان .
 
 
 
 

أخبار لبنان

اجتماعات

وزارية

ولقاءات

محورها

تربوي

سياسي

انمائي

وامني

LBCI التالي
عمليات تفجير وتفخيخ في الخيام وانسحاب من البياضة
تصعيد إسرائيليّ من مشارف الضاحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-11-14

لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية مالية ادارية في السرايا تركزت على الاوضاع العامة وملف النازحين

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-24

ميقاتي من باريس: علينا اليوم القيام بواجبنا نحو النازحين وأعتقد أن هذا المؤتمر كان له أهمية كبيرة للتضامن الانساني والسياسي ونؤكد أن القرار 1701يجب أن يكون موضع تنفيذ قوري

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-23

شولتس يدعو في اتصال هاتفي مع ميقاتي إلى بدء عملية سياسية في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-21

خبير التواصل السياسي والاستراتيجية ايلي خوري لـ "عشرين 30": الاجتماع الثلاثي بين ميقاتي وبري وجنبلاط "جرصة وعيب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:10

أدرعي: تحذير الى سكان الغبيري وحارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
10:48

اليونيفيل: الهجمات على الجيش اللبناني تشكل انتهاكاً لـ 1701 والقانون الإنساني الدولي

LBCI
أخبار دولية
10:42

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان

LBCI
خبر كاذب
10:37

لا صحة لاخلاء الدفاع المدني اثر غارة مرتقبة على رأس النبع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-30

الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المنطقة الواقعة شرق صور لناحية مفرق معركة

LBCI
أخبار لبنان
06:59

عمليات تفجير وتفخيخ في الخيام وانسحاب من البياضة

LBCI
خبر عاجل
2024-11-22

تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

LBCI
أخبار دولية
2024-09-15

قتيل في قصف روسيّ على بوكروفسك في شرق أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:26

تدمير ممنهج في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
08:23

آخر تفاصيل الغارات التي شهدتها بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
08:19

إستهداف دراجتين ناريتين في ساحة القسم وعند شارع البص - حي السكة في صور

LBCI
أخبار لبنان
07:16

وصول طائرة المساعدات القطرية الـ19 الى بيروت... سعود بن عبد الرحمن: الشحنة الـ20 تصل الخميس

LBCI
أخبار لبنان
06:50

ميقاتي عقد اجتماعات وزارية ولقاءات محورها تربوي سياسي انمائي وامني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:40

تصعيد إسرائيليّ من مشارف الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:14

بعد إعلان وزارة التربية تقديم باقة 20 جيغا للتلاميذ... جولة للـLBCI على عدد من مراكز الايواء

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بو صعب: هناك تفاؤل بشأن وقف اطلاق النار .. ولم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:20

أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
14:45

الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق

LBCI
خبر عاجل
14:43

هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"

LBCI
خبر عاجل
16:20

أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل

LBCI
خبر عاجل
02:33

تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...

LBCI
أخبار لبنان
13:12

أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث

LBCI
أخبار دولية
07:25

CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More