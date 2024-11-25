عمليات تفجير وتفخيخ في الخيام وانسحاب من البياضة

نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير وتفخيخ، في محيط مجمع الإمام الخميني والمدرسة الرسمية، في الخيام.



كما نفّذ تفجيرًا قرب المعتقل في الخيام.



وطالت التفجيرات محيط دير الميماس لجهة النهر.



أمّا في القطاع الغربيّ فطالت مأذنة مسجد في بلدة شمع.



وانسحب الجيش الإسرائيليّ من بلدة البياضة أمس، بعد استهداف دبابات مركافا.