رئيس بلدية الماري للـLBCI: أبناء البلدة باقون في منازلهم وأراضيهم

أكّد رئيس بلدية الماري يوسف فياض بقاء أبناء البلدة في منازلهم وأراضيهم.



ونفى للـLBCI المعلومات التي وصفها بالمغلوطة والتي تشير إلى وجود حركة نزوح وتلقّي إنذارات بالإخلاء.