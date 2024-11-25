حميه : أعمال جرف الثلوج مستمرة في المناطق الجبلية لإبقاء الطرق سالكة

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه، على منصة "اكس": "أعمال جرف الثلوج من قبل المراكز التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل مستمرة في المناطق الجبلية لإبقاء الطرقات سالكة. نطلب من الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة".