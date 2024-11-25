حصيلة الغارات الثلاثة على صور

استشهد 10 أشخاص بينهم شهيدًا من الجيش وجرح 17 شخصًا، في الغارات الثلاثة التي استهدفت مدينة صور.



ونقلهم الدفاع المدنيّ وكشافة الرسالة للإسعاف الصحيّ إلى مستشفيات صور.