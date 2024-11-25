وصول طائرة المساعدات القطرية الـ19 الى بيروت... سعود بن عبد الرحمن: الشحنة الـ20 تصل الخميس

أكد السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أن حكومة دولة قطر "مستمرة في تنظيم المساعدات الى اخواننا في لبنان"، لافتا الى ان "مجموع المساعدات القطرية للبنان بلغ الى اليوم 895 طنا".



ولفت سعود بن عبد الرحمن في خلال استقبال طائرة مساعدات طبية قطرية في مبنى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، الى أن "حمولة طائرات القوات الجوية القطرية الاميرية المخصصة للبنان ضخمة جدا وأن هذه هي المرحلة الاولى وسيستتبعها مرحلتين اضافيتين من المساعدات".



وأكد أن "الشعب اللبناني عزيز وتربطه بقطر علاقات تاريخية وآمل ان تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن"، موضحا ان "المساعدات القطرية تقدم للحكومة اللبنانية ويشرف عليها الهلال الأحمر القطري".



واوضح أن "الطائرة هي الرقم 19 تصل الى لبنان وتحمل 130 طنا و80 بالمئة منها هي مساعدات طبية حسب طلب الحكومة اللبنانية، ونحن على تنسيق مباشر معها بخصوص الشحنات"، معلنا عن "وصول الشحنة الـ 20 الخميس المقبل".



بدوره، شكر المدير العام لوزارة الصحة بالانابة فادي سنان الحكومة القطرية على المساعدة الدائمة للبنان، آملاً "ان تكون هذه الشحنة الأخيرة قبل وقف العدوان على لبنان وان تكون قطر دائما الى جانبه كما عودتنا في إعادة إعمار لبنان".



ولفت الى ان "المساعدات تأتي في هذا الوقت ولها معنيين مادي ومعنوي يتمثل بوقوف الدول العربية والشقيقة دائما الى جانب لبنان في ظل هذا العدوان الذي نتعرض له".



وقال: "نحن بحاجة الى كل أنواع المساعدات وخصوصا في ما يتعلق بالجرحى وكذلك مساعدات للنازحين الى المدارس ومراكز الايواء، ولاسيما مع قدوم فصل الشتاء، ونحن نعمل في الوزارة لتفادي تفشي الأمراض".



واوضح ان "جميع المساعدات الطبية التي تصل الى لبنان موجودة على موقع وزارة الصحة ويتم توزيع الادوية والمساعدات على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية، وطبعا بالتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاغاثة وغرفة الكوارث في رئاسة الحكومة".