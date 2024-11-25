أدرعي إلى سكان النبطية: لإخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها

#عاجل تحذير عاجل للمتواجدين في النبطية: لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/YA4MSr47E1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا للموجودين في النبطية.وكتب عبر اكس:"إلى كل من هو موجود في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منهأنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله" حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيليّ بقوة على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."