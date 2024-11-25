تحذير من أدرعي الى سكان صور

#عاجل 🔴 بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: شارع الاوقاف, شارع حيرام, مقام النبي اسماعيل ابن حزقيل, الجامعة الإسلامية في لبنان، شارع محمد الزيات.



⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم



⭕️عليكم… pic.twitter.com/ctf4dh0AuP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيراً الى سكان منطقة صور.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":"بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: شارع الاوقاف، شارع حيرام، مقام النبي اسماعيل ابن حزقيل، الجامعة الإسلامية في لبنان، شارع محمد الزيات.-أنشطة حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم.-عليكم الابتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه الى شمال نهر الأولي.-كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".