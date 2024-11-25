عرض مشاريع شركات ناشئة في جامعة الروح القدس... حلول مبتكرة في الإستدامة والتكنولوجيا

نظم مركز آشر للإبتكار وريادة الأعمال Asher Center for Innovation and Entrepreneurship - ACIE في جامعة الروح القدس – الكسليك يومًا بعنوان: "Idealab Demo Day" بنسخته الثالثة، لعرض مشاريع 10 شركات ناشئة لبنانية مميزة، حوّلت أفكارها إلى أعمال مبتكرة في غضون أشهر قليلة، بالشراكة مع مؤسسة بيريتك وبتمويل مشترك من سفارة هولندا في لبنان، وذلك عبر تطبيق زوم على الإنترنت.وألقت مديرة مركز آشر في الجامعة نانسي صليبا كلمة ترحيبية، نوهت فيها بالمشاريع المميزة لرواد الأعمال في برنامج Idealab، متوجهةً بالشكر للشركاء والداعمين. واعتبرت أنه "رغم الظروف الصعبة، يعتبر هذا الحدث علامة أمل للبنان. ولقد عملت فرق الشركات الناشئة العشرة بجد لمدة ثلاثة أشهر، ما يبرز قدرة الابتكار والطموح على الازدهار رغم التحديات". وأكدت فخرها بجهود أعضاء هذه الفرق وشغفهم، ودعتهم للتألق في هذا اليوم.ثم تخلل النشاط عرضًا قدمته كل شركة من هذه الشركات الناشئة، بما في ذلك خمس فرق من جامعة الروح القدس، ابتكرت حلولًا في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا النظيفة، الطاقة الخضراء، التكنولوجيا الصحية، إعادة التدوير، وإدارة النفايات.وقد أتاح هذا النشاط فرصة استثنائية أمام المشاركين للتعرّف على كيفية بناء الشركات الناشئة على أرض الواقع، وكيف تسهم هذه الشركات في قيادة التغيير. كما أتاح لهم الاستفادة من ملاحظات وخبرات قادة الصناعة، والمشاركة في مناقشات تفاعلية وجلسات أسئلة وأجوبة مع الشركات الناشئة والمتحدثين. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن المشاركون من استكشاف حلول مبتكرة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا. وقد مثّل النشاط أيضًا فرصة مميّزة للمغامرين الجدد للتعرف على طرق الانضمام إلى مجموعة Idealab القادمة.