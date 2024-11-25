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اليونيفيل: الهجمات على الجيش اللبناني تشكل انتهاكاً لـ 1701 والقانون الإنساني الدولي

أخبار لبنان
2024-11-25 | 10:48
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اليونيفيل: الهجمات على الجيش اللبناني تشكل انتهاكاً لـ 1701 والقانون الإنساني الدولي
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اليونيفيل: الهجمات على الجيش اللبناني تشكل انتهاكاً لـ 1701 والقانون الإنساني الدولي


أبدت اليونيفيل قلقها البالغ إزاء الضربات العديدة التي تعرضت لها القوات المسلحة اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية، على الرغم من إعلانها عدم مشاركتها في الأعمال العدائية الجارية بين حزب الله وإسرائيل.

ونيابة عن عائلة اليونيفيل بأكملها، أعرب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن أعمق تعازيه لأسر المتوفين وتمنى الشفاء العاجل والتام للجرحى. 

وجاء في بيان اليونيفل: "إن مثل هذه الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة اللبنانية في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون الإنساني الدولي، والذي يحدّ من استخدام العنف ضد أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية.

إن دور القوات المسلحة اللبنانية يظلّ حيوياً من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، وهو أمر ضروري لإنهاء العنف المستمر بين حزب الله وإسرائيل. إننا نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد الأعمال العدائية والدمار الواسع النطاق والخسائر في الأرواح على طول الخط الأزرق. إننا نحثّ جميع الأطراف المشاركة في النزاع على معالجة خلافاتها من خلال المفاوضات - وليس من خلال العنف".

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