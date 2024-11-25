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أدرعي: تحذير الى سكان الغبيري وحارة حريك

أخبار لبنان
2024-11-25 | 11:10
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أدرعي: تحذير الى سكان الغبيري وحارة حريك
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أدرعي: تحذير الى سكان الغبيري وحارة حريك

حذّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الغبيري وحارة حريك.

وقال  "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب ، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
 
 
 

أخبار لبنان

تحذير

الغبيري

وحارة

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