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بايدن وماكرون يعلنان الثلاثاء وقفاً للنار بين لبنان وإسرائيل (الشرق الاوسط)

أخبار لبنان
2024-11-25 | 11:44
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بايدن وماكرون يعلنان الثلاثاء وقفاً للنار بين لبنان وإسرائيل (الشرق الاوسط)
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بايدن وماكرون يعلنان الثلاثاء وقفاً للنار بين لبنان وإسرائيل (الشرق الاوسط)

علمت "الشرق الأوسط" من مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلنان صباح الثلاثاء وقفاً للعمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوماً.

يأتي هذا التطور المهم بعدما ظهرت في واشنطن مؤشرات إلى "تفاؤل حذر" بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ"وقف العمليات العدائية" بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوماً على أساس إخلاء "حزب الله" للمنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني "بشكل يمكن التحقق منه" مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها منذ بدء الغزو البري المحدود للأراضي اللبنانية.

وأشيعت هذه "الأجواء الإيجابية نسبياً" على رغم استمرار العمليات العسكرية الواسعة النطاق بين القوات الإسرائيلية ومجموعات «حزب الله» في جنوب لبنان والغارات الجوية في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك في بيروت وضاحيتها الجنوبية والقصف الصاروخي بعيد المدى في اتجاه وسط إسرائيل، ومنه تل أبيب.

غير أن بعض المعنيين بهذا الملف قالوا لـ"الشرق الأوسط" إن "كل القضايا جرى حلّها في ما يتعلق بالجانب اللبناني، وظلّت هناك مسائل عالقة عند الجانب الإسرائيلي"، موضحاً أنه على رغم «الموافقة المبدئية » التي أعطاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمبعوثين الأميركيين، في مقدمهم المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستين، بما في ذلك مشاركة فرنسا مع الولايات المتحدة في آلية رقابة لعمليات الانسحاب والإخلاء المتبادلة بين الطرفين.

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