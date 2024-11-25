كريدية لـ"عشرين 30": لتنويع مصادر الاتصالات..ولا موافقة امنية خطية بعد على ستارلينك

أكد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أن شبكة وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو لا تزال تعمل بشكل شبه طبيعي في المناطق التي لا تتعرض لعدوان اسرائيلي.



واشار لـ "عشرين 30" الى أنه في حال انقطعت الاتصالات البحرية هناك مشروع يسمح للدولة اللبنانية ومؤسساتها فقط بالتواصل مع الخارج لاخراج لبنان من الازمة، لافتاً الى وجوب تنويع مصادر الاتصالات، قائلا: "الامر بحاجة لتمويل وقرار سياسي واستراتيجية كافية".



وعن ستارلينك، قال كريدية: "لا موافقة امنية خطية على ستارلينك حتى اللحظة وSpace X اعطى حلاً منطقياً ونحن بانتظار قبول الحل ورقياً".



واضاف:" Space X يدخل اليوم إلى لبنان كمشغل ثالث من دون قانون ومن المفترض أن يكون المشغل الثالث هو Liban Telecom".