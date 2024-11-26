رعد: "حزبَ الله" منفتحٌ على كلِ صيغة أو طرحٍ يُوفرُ الحدَّ الأدنى من صونْ البلاد

اعتبرَ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ "حزبَ الله" منفتحٌ على كلِ صيغةٍ أو طرحٍ يُوفرُ أو يُحققُ الحدَّ الأدنى من مُراعاةِ قاعدتَي صونْ البلاد من تهديداتِ إسرائيل ومن مخاطرِه الوجوديةِ والاستراتيجية.



وقال رعد وفي مقالةٍ له في صحيفةِ "الأخبار"، إنّ إسرائيل ستراوغً وتماطلً وستحاولً بكلِ السبلِ فرضَ تعديلاتٍ بأساليبَ وأشكالٍ متنوعةٍ من أجلِ أن تُنهي فاعليةَ المقاومة، مستبِعدًا أن يستجيبَ العدو لوقفِ النار أو قَبولِ الحديث عن وقفٍ لعدوانِهِ على لبنان من دونِ ضغوطٍ أو استنفادِه خِيارْ استخدامِ القوة الضاغطةِ في الميدان.



وأضاف: "لكننا سننتظر ونرى نتائجَ التفاوضِ غيرِ المُباشر."