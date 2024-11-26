أدرعي يطلب من سكان الضاحية الجنوبية إخلاء هذه المباني

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸تحويطة الغدير



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/9eDDIMNgpE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا إلى سكان منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:برج البراجنةتحويطة الغديروكتب عبر اكس:"أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيليّ على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."