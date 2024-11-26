إنذار من أدرعي إلى سكّان الضاحية الجنوبية

#عاجل انذار آخر إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸تحويطة الغدير



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على… pic.twitter.com/8rw4zjAnj2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا آخر إلى السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:برج البراجنةتحويطة الغديروكتب عبر اكس:"أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيليّ على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."