بوريل: على إسرائيل أن توافق على اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان

طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، إسرائيل بالموافقة على اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان.



وقال إنّه يشتمل على كل الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل.



وأضاف بوريل، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، أنّه لا يوجد عذر يبرر عدم تنفيذ الاتفاق مع "حزب الله".



ورأى أنّه يتعين ممارسة ضغط على إسرائيل للموافقة عليه اليوم.



وذكر مسؤول إسرائيليّ كبير أنّ إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع "حزب الله".