تقرير بين شيباني وعراقجي عن التطورات الأخيرة في لبنان...عراقجي: نقف إلى جانب الشعب اللبنانيّ

قدّم المبعوث الخاص لوزير الخارجية في منطقة غرب آسيا محمد رضا رؤوف شيباني، خلال اتصال هاتفيّ مع وزير الخارجية الإيرانية تقريرًا عن التطورات المتعلقة بالجهود المبذولة لوقف عدوان الإسرائيليّ على لبنان وإرساء وقف إطلاق النار.



وكان قد كلّف وزير الخارجية الايرانيّ شيباني، منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيليّ على لبنان وبعد إصابة سفير إيران لدى لبنان، بالحضور في لبنان والسعي لوقف الهجمات من خلال مشاورات دبلوماسية مكثفة مع الحكومة اللبنانية والجهات المعنية الأخرى.



واطّلع وزير الخارجية على الإجراءات والمشاورات، التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين وبعض سفراء الدول الأجنبية المقيمين في بيروت.



وأشار عراقجي إلى استمرار صمود جبهة المقاومة، خصوصًا مقاومة الشعب اللبنانيّ في الأسابيع الأخيرة بمواجهة هجمات الجيش الإسرائيليّ.



وأكّد دعم ايران "الكامل ووقوفها إلى جانب الشعب اللبنانيّ وحكومته ومقاومته الشريفة".