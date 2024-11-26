نتنياهو يجري مشاورات مع الوزراء الذي يرفضون اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان... إليكم التفاصيل

كشفت الزميلة آمال شحادة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مع بعض الوزراء الذي يرفضون اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان، مشيرة الى أنه لا يجري الحديث عن أكثر من 3 وزراء.



ولفتت الى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي كان يتوقع أن يكون من بين الوزراء المعارضين، يبدو أنه سيصوت الى جانب هذا الاتفاق.



وأشارت الى أن نتنياهو يريد أن يصدر هذا الاتفاق من المجلس الوزاري الأمني المصغر بأكثرية بارزة.



وذكرت الزميلة آمال شحادة أن الاجتماع سيعقد الساعة الخامسة اليوم بحضور المجلس الوزاري المصغر وليس الحكومة الاسرائيلية، موضحة أن أي اتفاق مع دولة أو طرف خارجي على الحكومة الاسرائيلية أن توافق عليه نهائيا ولكن اقتراح نتنياهو للمجلس الوزاري المصغر هو لأنه يريد تمرير هذا الاتفاق.



وأوضحت أن إسرائيل تتحدث عن وقف اطلاق النار وليس عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان لإنهاء الحرب.

ولفتت الى أن نتنياهو تلقى وعدا من واشنطن بأنه فور التوقيع على هذا الاتفاق، فإن واشنطن ستحرر الأسلحة التي امتنعت عن تحويلها لإسرائيل، كاشفة أن واشنطن وعدت أيضا بتخفيف ضغطها على كل السياسية الاسرائيلية تجاه غزة.



وقالت الزميلة آمال شحادة: "نتنياهو يقول إن الاتفاق هو وفق شروط إسرائيل وهذا ليس صحيحا، فإسرائيل رفضت في البداية أن تشارك فرنسا في لجنة مراقبة الاتفاق".

وأشارت الى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لنتنياهو خلال محادثة هاتفية أن فرنسا ملزمة بقرارات المحكمة الدولية ولكن في الوقت نفسه لديه صلاحية استخدام الحصانة لقادة إسرائيليين يعني أن فرنسا لن تكون من الدول التي ستعتقل نتنياهو أو يوآف غالانت في حال دخولهما فرنسا، وهذا ما دفع نتنياهو باستعجاله للقبول بالاتفاق".