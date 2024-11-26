رئيس الرابطة المارونية من السرايا: ميقاتي مطمئن لمسار الأمور باتجاه وقف إطلاق النار حسب المصالح اللبنانية

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري الخوري في السرايا وعرض معه المستجدات وشؤونًا وزارية.



واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء دولة الرئيس وهو مطمئن لمسار الأمور باتجاه وقف إطلاق النار حسب المصالح اللبنانية والمصلحة العليا وهذا أمر مؤكد ، ونقلت له رسالة شفهية من غبطة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي تتعلق بشؤون الطائفة ، كما تطرقنا في حديثنا الى ما بعد الحرب وما ينتظر البلد من تحديات."



كما التقى الرئيس ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وبحث معه اوضاع الجامعة اللبنانية.



كذلك استقبل المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وجرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد.