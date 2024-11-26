الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيرم من السراي الحكومي: الأجواء إيجابية

أخبار لبنان
2024-11-26 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيرم من السراي الحكومي: الأجواء إيجابية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بيرم من السراي الحكومي: الأجواء إيجابية

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن "الأجواء إيجابية" فيما خص اتفاق وقف اطلاق النار. قال: "نحن متفائلون ولكن بحذر والأمور بخواتيمها"، مشيرا الى أن لبنان قام بما هو متوجب عليه.

ولفت من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أن المقاومة قامت بالواجب وهذا مكّن المفاوض اللبناني بأن تكون لديه ورقة قوية في عملية التفاوض من أجل الحفاظ على السيادة.

أخبار لبنان

مصطفى بيرم

اطلاق النار

المقاومة

LBCI التالي
الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في لبنان وإسرائيل وغزة
رئيس الرابطة المارونية من السرايا: ميقاتي مطمئن لمسار الأمور باتجاه وقف إطلاق النار حسب المصالح اللبنانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-09-30

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين للـ LBCI: المقاومة لا تزال على نفس المسار والنهج ومن انقلب على وقف اطلاق النار هو نتانياهو وعلى اسرائيل ان توقف عدوانها على غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:48

أمال شحادة: الاسرائيليون يتعاملون على أرض الواقع على أن ما يحصل هو هدنة وليس وقفًا لاطلاق النار وهذا الامر يستوجب الحذر وقد يؤدي الى تدهور الوضع وفشل الاتفاق في أقل من 60 يومًا

LBCI
خبر عاجل
06:17

النائب حسن فضل الله: قرار الحرب في يد إسرائيل وعندما ستعتدي علينا سنواجهها لكن الجيش اللبنانيّ لا يملك إمكانات ونطالب بتسليحه ولن يكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعانق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:45

اليوم الثاني من سريان وقفِ اطلاق النار... النازحون إلى ديارهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:37

أمين عام المدرسة الرقمية: نقوم بعمل ميداني بمسارين... ونعمل على تحديث الخطة وفقا للتطورات

LBCI
أخبار لبنان
09:20

بشير خضر للـLBCI: قلعة بعلبك بخير وننتظر تقييم وزارة الثقافة

LBCI
أخبار لبنان
09:10

سامي الجميل تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصرية: اللبنانيون يرفضون العودة إلى المرحلة السابقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:55

الجيش الإسرائيليّ ينتهك اتفاق وقف النار... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-06

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان وفق الحاجة

LBCI
أمن وقضاء
2024-11-22

توغل الجيش الاسرائيلي في دير ميماس... اليكم كامل مستجدات التطورات الميدانية

LBCI
آخر الأخبار
08:38

عماد الأشقر للـLBCI: لا يوجد مدارس مدمّرة في قرى الجنوب بل مدارس متضررة وطلبنا من المدارء المباشرة بعملية التصليح لنعود ونستقبل الطلاب حضوريا وهذا مرهون أيضا بعودة الأساتذة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-07

وسائل إعلام إسرائيلية: الائتلاف الحاكم يعد مشروع قانون لإقامة شعبة استخبارات برئاسة الوزراء وتخضع لإمرتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:20

بشير خضر للـLBCI: قلعة بعلبك بخير وننتظر تقييم وزارة الثقافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:55

الجيش الإسرائيليّ ينتهك اتفاق وقف النار... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:55

لودريان في بيروت... ودعوة الى انتخاب رئيس بأسرع وقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

طريق المصنع فتحت واللبنانيين واصلوا عودتهم من سوريا إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:54

جولة للـLBCI في شوارع مدينة صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

الـLBCI جالت في النبطية وواكبت أعمال رفع الأنقاض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:49

الـLBCI رصدت الخروقات منذ وقف النار

LBCI
أخبار لبنان
06:46

تمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة... جلسة نيابية تلتها تصريحات

LBCI
أخبار لبنان
04:56

ياسين بعد لقائه ميقاتي: نقاشنا تركّز على ثلاث نقاط... وسلسلة لقاءات لميقاتي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:16

هاليفي: عناصر حزب الله الذين سيقتربون إلى الجيش الاسرائيلي والى منطقة الحدود والقرى في المنطقة التي حددناها سيستهدفون

LBCI
خبر عاجل
08:17

بيان من أدرعي الى سكان الجنوب...

LBCI
أخبار لبنان
00:58

أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر

LBCI
خبر عاجل
13:42

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قتلنا "مخربين" في مناطق عمل الجيش في جنوب لبنان وتم اعتقال آخرين

LBCI
أمن وقضاء
14:44

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله

LBCI
خبر عاجل
06:58

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عصفور أو مسيرة إسرائيلية صغيرة الحجم تم تشخصيها بالخطأ كمسيرة تابعة لـ"حزب الله" ما أدى الى اطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:26

أمال شحادة: في إسرائيل صدرت التعليمات باستخدام "اليد الحديد" في تطبيق قرار وقف إطلاق النار وهناك حديث عن عدم اقتراب السكان اللبنانيين من القرى الجنوبية مدة أسبوعين وعدم دخول عناصر "حزب الله" إلى المنطقة التي ينتشر فيها الجيش الاسرائيليّ

LBCI
خبر عاجل
10:30

طيران الشرق الاوسط: عودة الرحلات كالمعتاد ابتداءً من 12 كانون الاول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More