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بيرم من السراي الحكومي: الأجواء إيجابية
أخبار لبنان
2024-11-26 | 05:18
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بيرم من السراي الحكومي: الأجواء إيجابية
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بيرم من السراي الحكومي: الأجواء إيجابية
أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن "الأجواء إيجابية" فيما خص اتفاق وقف اطلاق النار. قال: "نحن متفائلون ولكن بحذر والأمور بخواتيمها"، مشيرا الى أن لبنان قام بما هو متوجب عليه.
ولفت من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أن المقاومة قامت بالواجب وهذا مكّن المفاوض اللبناني بأن تكون لديه ورقة قوية في عملية التفاوض من أجل الحفاظ على السيادة.
أخبار لبنان
مصطفى بيرم
اطلاق النار
المقاومة
التالي
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