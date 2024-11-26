القواس: الكونسرفتوار صوت الموسيقى في وجه صوت الحرب فيجلب للبنان دخلًا اقتصاديًا كبيرًا

أكّدت رئيسة الكونسرفتوار الوطنيّ هبة القواس لمسهم حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الكونسرفتوار الوطنيّ للموسيقى ومتابعته للمبنى الجديد الذي يُعمّر في ضبية من الهبة الصينية.



وقالت، في مؤتمر صحافيّ: "نستتبع نشاطه للعمل التربوي والثقافيّ فيكون هذا الكونسرفتوار صوت الموسيقى في وجه صوت الحرب، فيجلب للبنان دخلًا اقتصاديًا كبيرًا ."