بو حبيب يأمل في التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل اليوم

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال بين إسرائيل و"حزب الله" في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.وأكد الوزير أن الجيش سيكون مستعدا لنشر 5000 جندي على الأقل في جنوب لبنان بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة قد تلعب دورا في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الضربات الإسرائيلية.