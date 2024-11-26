الدفاع المدنيّ: تمكنّا من إنقاذ مواطن مقعد كان عاجزًا عن مغادرة منزله في برج البراجنة

أعلن الدفاع المدنيّ أنّ عناصره تمكنت من إنقاذ مواطن مقعد كان عاجزًا عن مغادرة منزله الكائن في برج البراجنة قبالة ميني ماركت شري (أول مدخل سوق الاحذية).



وقال، في بيان، إنّها تمكنت من إنقاذ مواطنة كانت لا تزال في منزلها في محلة عين السكة- برج البراجنة.



وأضاف: "قد نفذت عمليتا الإجلاء بنجاح تام وتم تأمين المواطن والمواطنة الى مكان آمن قبل أن تنفذ التهديدات الإسرائيلية باستهداف المنطقة".