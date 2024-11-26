هذا ما كشفه مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة" بشأن اتفاق وقف اطلاق النار

أكّد مصدر رسمي لبناني أنه تم إبلاغ الوزراء بالاستعداد لعقد جلسة للحكومة صباح الغد لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار.



ولفت المصدر لـ"الجزيرة" الى أن "عقد جلسة الحكومة اللبنانية يرتبط بموافقة إسرائيل على مشروع اتفاق وقف إطلاق النار".



واشارت الى أنه "إذا لم يتأمن النصاب القانوني لجلسة الحكومة فسيعقد لقاء تشاوري للوزراء برئاسة ميقاتي".



وأكد أن "القرار الأممي ١٧٠١ هو المرجعية الوحيدة لاتفاق وقف إطلاق النار".



وقال: "تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل وضمن فترة زمنية تمتد إلى 60 يوما".



واضاف: "لجنة خماسية ستراقب وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عند دخوله حيز التنفيذ".



