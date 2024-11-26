أدرعي: منذ بداية الأسبوع تمت مهاجمة نحو 30 هدفًا في الصاخية

#عاجل جيش الدفاع هاجم ستة أهداف أرهابية ومن ضمنها مباني عسكرية استخدمتها وحدة الصواريخ البحرية في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت: منذ بداية الأسبوع تمت مهاجمة نحو 30 هدفًا في الصاخية



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري على ستة أهداف إرهابية لحزب الله… pic.twitter.com/WkJ2tADRH2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم ستة أهداف ومن ضمنها مباني عسكرية استخدمتها وحدة الصواريخ البحرية في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت: منذ بداية الأسبوع تمت مهاجمة نحو 30 هدفًا في الصاخية"وكتب عبر اكس:"أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري على ستة أهداف لحزب الله ودمرتها ومن بينها مباني عسكرية استخدمتها وحدة الصواريخ البحرية ومقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية إضافية تابعة لحزب الله.هذه الضربات تأتي استمرارًا للضربات التي نفذها الجيش الإسرائيليّ في منطقة الضاحية الجنوبية على مدار الايام الأخيرة.منذ مطلع الأسبوع هاجم الجيش نحو 30 هدفًا لحزب الله في منطقة الضاحية ومن بينها تم استهداف مقرات قيادة لركن الاستخبارات ومقرات قيادة لوحدة الصواريخ البحرية ومقرات قيادة للوحدة 4400 بالإضافة الى مستودعات أسلحة ومقرات قيادة عسكرية لحزب الله.تأتي هذه الغارات في اطار ضربات الجيش التي تستهدف قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات إرهاببة ضد دولة إسرائيل وفي إطار الجهود الرامية لتدمير مقرات القيادة ومواقع الانتاج ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدار السنوات الماضية في منطقة الضاحية.جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت بشكل متعمد من قبل حزب الله في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله السخيف سكان لبنان دروعًا بشرية."