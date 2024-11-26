أدرعي: منذ بداية الأسبوع تمت مهاجمة نحو 30 هدفًا في الصاخية

#عاجل جيش الدفاع هاجم ستة أهداف أرهابية ومن ضمنها مباني عسكرية استخدمتها وحدة الصواريخ البحرية في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت: منذ بداية الأسبوع تمت مهاجمة نحو 30 هدفًا في الصاخية
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري على ستة أهداف إرهابية لحزب الله… pic.twitter.com/WkJ2tADRH2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم ستة أهداف أرهابية ومن ضمنها مباني عسكرية استخدمتها وحدة الصواريخ البحرية في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت: منذ بداية الأسبوع تمت مهاجمة نحو 30 هدفًا في الصاخية
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري على ستة أهداف إرهابية لحزب الله… pic.twitter.com/WkJ2tADRH2