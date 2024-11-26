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مولوي بعد لقائه بري: جهود بري وميقاتي ان شاء الله ستثمر خيراً
أخبار لبنان
2024-11-26 | 06:51
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مولوي بعد لقائه بري: جهود بري وميقاتي ان شاء الله ستثمر خيراً
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مولوي بعد لقائه بري: جهود بري وميقاتي ان شاء الله ستثمر خيراً
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي للمستجدات السياسية والميدانية والأوضاع الأمنية.
ويعد اللقاء، قال مولوي: "اطلعنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري على كل الاجواء التي يقوم بها ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وكل الجهود المبذولة للوصول الى نتيجة تحمي لبنان واللبنانيين وتؤدي الى وقف اطلاق النار حماية كل لبنان وحماية الجنوب".
واضاف: "ان شاء الله نقول ان هناك تفاؤل تفاؤل حذر ونحن من هنا ندعو اللبنانيين الى الحذر في الساعات القادمة والإنتباه وان شاء الله التفاؤل يغلب على ما سواه جهو بري وميقاتي ان شاء الله ستثمر خيراً".
ولفت مولوي أنه "أطلع بري على عمل وزارة الداخلية ووضع العملة بالبلد، لافتا الى أنه "قام بجولة افق على الوضع الامني خاصة في المرحلة السابقة يعني في الشهرين الاخيرين حيث أثبت اللبنانيين الوطنية العالية وإحتضانهم لبعضهم بشكل كبير حيث كان الضيف والمضيف واحد بكل انحاء لبنان ان شاء الله خيراً ننتظر ولو بحذر ويعطيكم العافية".
وسئل مولوي: "في المرات السابقة دائما تتقدم المفاوضات ومن ثم تخرب اليوم اين عالقة هل تبين شيئا؟".
قأجاب: "ان شاء الله الامور لا تتخرب ودولة الرئيس قام بجهد مضني هو ودولة رئيس الحكومة للوصول الى هذه النتيجة".
وسئل المولوي عما يخص عودة النازحين فور دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ هل هناك خطة لوزارة الداخلية.
فأجاب: "ما تخافوا كل اللبنانيين على تماسك وتمسك لافت جداً بأرضهم ومناطقهم الغالية والعزيزة على قلبهم وقلب اللبنانيين ووزارة الداخلية ستكون كما سابقا الى جانب اللبنانيين وتواكب الحميع لحماية لبنان وأمن لبنان وشكراً".
كما استقبل رئيس المجلس سفيرة بولندا الجديدة الكساندرا بوكوفسكا ماكابي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان.
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