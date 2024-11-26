#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات أسلحة تابعة لوحدة نصر في حزب الله في منطقة بنت جبيل



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية قبل قليل على أهداف إرهابية لحزب الله في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان حيث تم استهداف مستودعات أسلحة ومستودعات صواريخ مضادة للدروع… pic.twitter.com/hwJwOHXQjx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

الجيش الإسرائيليّ هاجم مستودعات أسلحة تابعة لوحدة نصر في "حزب الله" في منطقة بنت جبيل.وكتب عبر اكس:"أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية قبل قليل على أهداف لحزب الله في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان حيث تم استهداف مستودعات أسلحة ومستودعات صواريخ مضادة للدروع ومستودعات لوسائل تابعة لوحدة الدفاع الجوي في حزب الله.كما تمت مهاجمة مستودعات اسلحة لوحدة نصر المسؤولة عن مخططات ضد بلدات الشمال وقوات الجيش.لقد أغارت طائرات حربية لسلاح الجو منذ ساعات الصباح بتوجيه من القيادة الشمالية على نحو 30 هدف لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها المنصة الصاروخية التي نفذت عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو الجليل الغربيّ أمس ومستودعات أسلحة ومباني ومقرات عسكرية ومنصات صاروخية أخرى."