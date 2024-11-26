قبلان قبلان: هذه الوزارة لا تنفع في أوقات السلم...

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان أنه تبين أن وزارة الطاقة لا تنفع في أوقات السلم.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي الوزير ناصر ياسين، أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بمساعدة النازحين، معالي وزير الطاقة (إذا كان على السمع)، زرنا بالأمس وبشكل سريع البقاع الغربي وراشيا فوجدنا أن البرد يكاد يوازي ضرر جيش العدو وسُئلنا عن وزارة الطاقة التي تبين أنها لم تنجز حتى الآن تلزيم المحروقات المقررة لهذه المنطقة، وهذا استهتار مرفوض ويجب محاسبة المقصرين، وابعاد القاصرين عن الملفات المرتبطة بشؤون الناس".



وأضاف: "لدولة الرئيس وأصحاب المعالي: هذه الوزارة لا تنفع في أوقات السلم ونحن في حالة حرب ويجب تدارك الأمر سريعاً... مع تحياتنا الحارة لأشخاصكم الكريمة والباردة للوزارات الفاشلة".