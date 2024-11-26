قبلان قبلان: هذه الوزارة لا تنفع في أوقات السلم...

دولة رئيس مجلس الوزراء
معالي الوزير ناصر ياسين
اصحاب المعالي الوزراء المعنيين بمساعدة النازحين
معالي وزير الطاقة (إذا كان على السمع)
زرنا بالأمس وبشكل سريع #البقاع_الغربي و #راشيا فوجدنا ان البرد يكاد يوازي ضرر جيش العدو وسُئلنا عن وزارة الطاقة التي تبين أنها لم تنجز حتى الآن…
— Kabalan kabalan (@kabalan_kabalan) November 26, 2024
دولة رئيس مجلس الوزراء
معالي الوزير ناصر ياسين
اصحاب المعالي الوزراء المعنيين بمساعدة النازحين
معالي وزير الطاقة (إذا كان على السمع)
زرنا بالأمس وبشكل سريع #البقاع_الغربي و #راشيا فوجدنا ان البرد يكاد يوازي ضرر جيش العدو وسُئلنا عن وزارة الطاقة التي تبين أنها لم تنجز حتى الآن…