فضل الله: حزب الله ستبقى بعد وقف إطلاق النار

أكد النائب حسن فضل الله أن حزب الله سيبقى بعد انتهاء حربه مع إسرائيل، بما في ذلك عن طريق مساعدة النازحين اللبنانيين في العودة إلى قراهم وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.ولفت فضل الله في حديث لـ"رويترز"، الى أن لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة" قبل الإعلان المرتقب عن وقف إطلاق النار.