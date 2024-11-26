الجميّل خلال لقائه ريتايو: لبنان أمام فرصة تاريخية ليعود مركزا حديثا ومستقرا للإبداع والازدهار

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، خلال تلبيته دعوة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على مائدة العشاء، أن لبنان أمام فرصة تاريخية ليعود مركزا حديثا ومستقرا للإبداع والازدهار، شرط التوقف عن استخدامه كساحة لحلّ نزاعات المنطقة ومختبرا عقائديا.

وكان اللقاء، الذي حضره أيضا ائب رئيس حزب الشعب الأوروبي النائب الأوروبي فرنسوا كسافييه بيلامي ورئيسة لجنة الصداقة الفرنسية-اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستين لافاراد، مناسبة لتبادل الآراء حول مستقبل لبنان والمنطقة في ظل النزاعات المتنقلة.



