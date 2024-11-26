"الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية " يواصل تنفيذ مشروع كنف 3

أعلن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية انه "في إطار الجهود الإنسانية يواصل المركز بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء تنفيذ مشروع كنف 3 في جمهورية لبنان لعام 2024".



ويشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام و ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة صيدا.



وقد استفاد عدد ٥٢٠ طفلا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في الناعمة وصيدا.