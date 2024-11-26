الحلبي يعلن إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة غدا

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، في المناطق اللبنانية كافة، وذلك يوم غد الأربعاء، الواقع فيه ٢٧/١١/٢٠٢٤ .

وأكد الوزير أن هذه التدابير، هدفها المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي ، في ظل استمرار العدوان والأوضاع الخطرة الراهنة. والتهديدات التي أعلنها العدو الاسرائيلي والغدر الذي لا يرحم الآمنين والمؤسسات.

ودعا الأسرة التربوية إلى متابعة بيانات الوزارة لدى حدوث أي تغيير في الأوضاع.