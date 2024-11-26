الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الامن: فبرك خبر اخلاء أحد المنازل في سبلين ليتبيّن أنه قاصر يلهو مع أصدقائه

أخبار لبنان
2024-11-26 | 12:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الامن: فبرك خبر اخلاء أحد المنازل في سبلين ليتبيّن أنه قاصر يلهو مع أصدقائه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الامن: فبرك خبر اخلاء أحد المنازل في سبلين ليتبيّن أنه قاصر يلهو مع أصدقائه

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:  

تلقّى أحد الضباط اتصالاً على رقمه الخاص أعلمه المتصل خلاله أنه من جيش العدو الإسرائيلي وأبلغه بضرورة إخلاء منزله الكائن في سبلين والابتعاد عنه لمسافة 500 متر كونه سيتم قصف المنزل.

على أثر ذلك، أعطيت الاوامر للقطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لتحديد مصدر الخبر والتحقُّق من صحّته، وبنتيجة المتابعة التقنية والتحليلية التي قامت بها شعبة المعلومات، تم تحديد هوية المتورّط في الاتصال المشبوه وهو القاصر ا. ع. (من مواليد عام ٢٠١٥، لبناني).

بتاريخ 25-11-2024، تم استدعاء القاصر للتحقيق معه واستماع إفادته بحضور والدته المدعوة (ه. ش. من مواليد عام ١٩٨٣، لبنانية)، حيث صرّح أنه أثناء وجوده في مدينة طرابلس في منزل زوجة والده برفقة شقيقه البالغ من العمر 14 سنة، وخلال قيامه باللهو مع شقيقه وابن زوجة والده القاصر وصديقه، وردت إلى أذهانهم فكرة الاتصال بأحد الأرقام والادعاء أمام المتلقي أن المتصل من جيش العدو الإسرائيلي وإبلاغه وجوب إخلاء المنزل قبل أن يتم قصفه، حيث قاموا باختيار رقم عشوائي والاتصال به، والطلب منه إخلاء منزله دون معرفتهم بهوية صاحب العلاقة أو طبيعة عمله.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وتعهّد بعدم تكرار ذلك بعد إفهامه خطورة الفعل الذي قام به.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تُحّذِّر مجددًا من الإقدام على فبركة أي معلومات تثير الذعر والهلع بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية بمن يثبت تورّطه بهذه القضايا".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الامن:

اخلاء

المنازل

سبلين

ليتبيّن

أصدقائه

LBCI التالي
سيناريوهات تحاكي مهمّة هوكستين بين المُعلَن والمُضمَر (الجمهورية)
قاسم هاشم لـ"الأنباء" الكويتية: مسار التفاوض لم ينته والاتصالات مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-23

الدفاع المدني: آليات الإطفاء لم تغادر موقع الحريق في الربوة... ولا صحة لطلب اخلاء المنازل المحيطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-15

شائعات وتهديدات الاخلاء ترعب العالم والاجهزة الامنية تكشف المتورطين

LBCI
آخر الأخبار
11:51

الوكالة الوطنية للإعلام: دوي الإنفجارات في مرجعيون سببه نسف الجيش الإسرائيلي المنازل والمباني في الخيام

LBCI
آخر الأخبار
04:32

الوكالة الوطنية: غارة على دير قانون رأس العين استهدفت عددًا من المنازل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية للـLBCI: أبعاد المحكمة قانونية ولا علاقة لها بالسياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

ترقب يسود عين التينة والسراي الحكومي بإنتظار المصادقة الإسرائيلية على إتفاق وقف النار

LBCI
أخبار لبنان
14:19

فياض الى الاردن للمشاركة في اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه

LBCI
أخبار لبنان
14:18

فياض: عملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء سترتفع وتيرتها إعتبارًا من يوم غد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:34

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: من المتوقع أن يعلن الرئيس بايدن وقف إطلاق النار في لبنان لاحقًا مساء اليوم وبعد الإعلان يتوقع بدء تنفيذه صباح غد الأربعاء

LBCI
آخر الأخبار
16:50

غارة على جديدة مرجعيون استهدفت منزلا ومعلومات أولية عن وجود إصابات

LBCI
آخر الأخبار
09:13

مسودة بيان وزراء خارجية مجموعة السبع: نعبر عن قلقنا العميق بشأن الهجمات والضربات الأخيرة على اليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
11:31

أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة ومستودعات أسلحة لحزب الله في الناقورة وياطر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية للـLBCI: أبعاد المحكمة قانونية ولا علاقة لها بالسياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

ترقب يسود عين التينة والسراي الحكومي بإنتظار المصادقة الإسرائيلية على إتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
14:18

هكذا دفعت واشنطن نتنياهو باتجاه الموافقة على مقترحها لوقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

إتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... مرحلة تمهيدية لإتفاق أوسع

LBCI
أخبار دولية
14:13

أصوات سياسية وشعبية تعارض إتفاق وقف النار... هذا ما يقوله الشارع الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

على نار المفاوضات... اسرائيل تعزز موقعها بصورٍ من الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
14:10

مشهد الميدان جنوباً وبقاعاً وخريطة التوغلات...

LBCI
أخبار دولية
14:09

هذه الأسباب التي عجلت باتخاذ نتنياهو قرار المضي في مقترح وقف النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:48

النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار

LBCI
خبر عاجل
08:16

بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
13:35

الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...

LBCI
خبر عاجل
09:47

الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
14:00

أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت

LBCI
خبر عاجل
10:17

تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط

LBCI
خبر عاجل
09:18

القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: الإعلان عن وقف إطلاق النار متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد

LBCI
خبر عاجل
06:14

أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More