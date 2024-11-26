المالية تعلن اقفال مديرياتها وأمانات السجل العقاري ودوائر المساحة غداً

تعلن #وزارة_المالية، انه وبسبب تفاقم الاعتداءات الاسرائيلية، تعتذر وبجميع مديرياتها وكذلك امانات السجل العقاري ودوائر المساحة، في بيروت والمناطق، عن استقبال المواطنين، يوم غدٍ الاربعاء، على ان تعاود فتح ابوابها امامهم يوم بعد غدٍ الخميس اذا ما سمحت الظروف بذلك. pic.twitter.com/iu5exhNBdT
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) November 26, 2024
تعلن #وزارة_المالية، انه وبسبب تفاقم الاعتداءات الاسرائيلية، تعتذر وبجميع مديرياتها وكذلك امانات السجل العقاري ودوائر المساحة، في بيروت والمناطق، عن استقبال المواطنين، يوم غدٍ الاربعاء، على ان تعاود فتح ابوابها امامهم يوم بعد غدٍ الخميس اذا ما سمحت الظروف بذلك. pic.twitter.com/iu5exhNBdT